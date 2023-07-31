В Астрахани оцифруют первую газету Юга России XIX века "Восточные известия"

Всего специалисты региональной научной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура" до конца года планируют оцифровать 86 книжных памятников

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Астраханской областной научной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура" до конца года оцифруют 86 книжных памятников, которые пополнят национальную электронную библиотеку, в том числе первую газету Юга России начала XIX века "Восточные известия". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

Оцифровка книжных памятников - технология, открывающая уникальные возможности для тех, кто предпочитает книгам электронные гаджеты, с помощью оцифровки редкие книжные издания становятся доступными для читателей по всей стране. Проект позволяет получить свободный доступ к историческому, культурному и художественному наследию страны.

"Астраханская областная научная библиотека успешно продолжает работу по наполнению сайта "Книжные памятники", созданного как часть портала Национальной электронной библиотеки в 2020 году в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". В 2023 году сотрудники библиотеки оцифруют 82 документа для наполнения сайта "Книжные памятники". В тематический раздел "Газеты дореволюционной России, 1703 -1917 годы" войдет цифровая копия первого периодического издания Астраханской губернии и Юга России - газета "Восточные известия", - говорится в сообщении с уточнением, что газета выходила в период с 1813 по 1816 годы.

Отмечается, что библиотека располагает полным комплектом первого года издания, поступившим в фонд из личной библиотеки преподавателя Астраханской духовной семинарии, историка и краеведа, жившего в XIX веке, Николая Леонтьева. Инициатором создания газеты стал учитель французского и немецкого языков Астраханской мужской гимназии Иосиф Вейскгопфен.

По данным областных властей, на сегодняшний день цифровые копии 188 документов из фондов астраханской библиотеки представлены на сайте "Книжные памятники" в разделах "Инкунабулы", "Палеотипы", "Славянская кириллическая книга конца XV - начала века", "Русская книга гражданского шрифта XVIII - первой четверти XIX веков", "Памятники печати региональных типографий России", "Книги на европейских языках, изданные в России".

Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской - центральная библиотека Астраханской области, информационный и культурный центр регионального уровня. Универсальный фонд документов на традиционных и современных носителях насчитывает около 2,4 млн единиц хранения, фонд редких книг насчитывает около 60 тыс. изданий XV-XXI вв.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.