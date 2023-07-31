Посольство РФ в Пекине работает в штатном режиме, несмотря на наводнения

Пресс-атташе посольства Георгий Егоров сообщил, что обращений российских граждан в связи с подтоплением части городских районов не поступало

ПЕКИН, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Посольство России в Пекине, где городской службой борьбы с наводнениями объявлен "красный", то есть наивысший уровень предупреждения из-за продолжающихся ливней, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

"Посольство работает в штатном режиме, каких-либо обращений российских граждан в связи с подтоплением части городских районов не поступало", - сообщил дипломат.

На данный момент в городе идет эвакуация населения из зон частичного подтопления и угрозы оползней и селей. В столице Китая вторые сутки продолжаются ливни. Среднее количество осадков в гористой части Пекина составило 320 мм, при этом только в понедельник днем выпало 580,9 мм, сообщил новостной телеканал CGTN.

Жителям настоятельно рекомендовано не покидать жилищ и не устраивать массовых мероприятий, не приближаться к рекам. Перекрыты некоторые магистрали, в аэропортах отменены десятки рейсов.