Новая Зеландия добавила вымершие виды пернатых в конкурс "Птица века"

Голосование начнется 30 октября

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Новая Зеландия включила пять видов вымерших птиц в список претендентов на звание "Птицы века", чтобы привлечь внимание к проблеме охраны природы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Новозеландский конкурс "Птица года" в этом году получил название "Птица века" в честь 100-летия учредившей его природоохранной организации Новой Зеландии Forest and Bird, говорится на официальном сайте конкурса. В список претендентов на титул вошли пять вымерших видов птиц, таких как кустарниковый крапивник, смеющаяся сова, разноклювая гуйя и другие. Исполнительный директор организации Никола Токи отметила, что птицы "исчезли прямо у нас на глазах". Таким образом планируется привлечь внимание к проблеме исчезновения видов и подчеркнуть угрозы дикой природе.

В Новой Зеландии 82% птиц находятся под угрозой исчезновения. Всего в конкурсе принимают участие 75 видов пернатых. Голосование начнется 30 октября.

Победителями конкурса уже становились птица киви, длинноклювый крапивник, какапо, желтоглазый пингвин и другие. В 2021 году победу одержала летучая мышь, что объяснили желанием привлечь внимание к проблеме исчезновения животных-эндемиков (видов, обитающих на ограниченных территориях).