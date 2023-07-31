Путин наградил орденом Дружбы композитора и барда Григория Гладкова

Награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы композитора и барда, заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом мужества Гладкова Григория Владимировича - композитора, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в документе.

Гладков пишет музыку к мультфильмам, кинофильмам и спектаклям. У него вышло более 25 компакт-дисков, в основном - песни для детей. Наиболее известны песни и музыка Гладкова к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег".