Штрафовать без протокола будут за нарушения на водном транспорте, зафиксированные на фото

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего водного транспорта и судов смешанного плавания, предусмотрев выдачу судовых документов только органами, осуществляющими государственную регистрацию судов, и организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме проработать возможность назначения наказания за административные нарушения на водном транспорте, зафиксированные на фото или видео, без составления протокола.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность назначения административного наказания без составления протокола об административном правонарушении при фиксации административных правонарушений на внутреннем водном транспорте работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи", - говорится в тексте поручения по итогам совещания по развитию речного судоходства, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил упростить государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего водного транспорта и судов смешанного (река - море) плавания, предусмотрев выдачу судовых документов только органами, осуществляющими государственную регистрацию судов, и организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов.

Соответствующая работа должна быть проведена до 1 августа 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Думы Вячеслав Володин.