В Севастополе увеличат количество базовых станций до конца 2023 года

Директор департамента цифрового развития города Александра Осипова отметила, что также будет улучшено качество звонков и мобильного интернета на трассе "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Количество базовых станций в Севастополе к концу 2023 года увеличится почти вдвое, с 250 до 400, что позволит обеспечить город полным покрытием высокоскоростного мобильного интернета и связи, в том числе в сельской местности, сообщила на аппаратном совещании правительства Севастополя директор департамента цифрового развития города Александра Осипова.

"Всего к концу текущего года мы планируем увеличить количество базовых станций до 400 единиц, в текущий момент это около 250. За счет нашего проекта, а также проектов частных инвесторов планируется существенное увеличение количества точек передачи мобильной связи и мобильного интернета. <…> После запуска всех базовых станций у нас будет 100-процентное покрытие, в том числе в сельской местности. Сельская местность тоже будет обеспечена высокоскоростным мобильным интернетом, так как сейчас у нас в основном доступен 3G. Все новые базовые станции оснащаются только оборудованием стандарта LTE, это наше требование для размещения на государственной инфраструктуре", - сказала Осипова, отметив, что в том числе будет улучшено качество звонков и мобильного интернета на трассе "Таврида".

Директор департамента отметила, что на государственной инфраструктуре размещается минимум два оператора связи, что позволяет экономить место размещения и улучшать качество связи в различных сетях. "Для решения наших задач реализуется несколько проектов, один из них - государственный проект "Строительство антенно-мачтовых сооружений". В его рамках мы уже построили совместно с департаментом капитального строительства 52 сооружения - 22 антенно-мачтовых, которые размещаются в селах, и 30 опор двойного назначения, они стоят в центре города", - уточнила Осипова. Она добавила, что Министерством цифрового развития России реализуется также проект по устранению цифрового неравенства. В Севастополе по данному проекту в прошлом году построено две базовых станции, в 2023 году запланировано строительство еще одной.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании отметил, что в порядке приоритета средства из федеральной целевой программы на строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизации существующего оборудования в Севастополе расходовались там, где коммерческие операторы неохотно устанавливали вышки, в том числе в селах, где "условно небольшой объем аудитории, но требуется наличие связи", подчеркнул он.

Помимо государственного, в Севастополе реализуется и ряд частных инвестиционных проектов. Один из них - это проект оператора "Миранда-медиа". В течение прошлого года оператор установил большое количество антенно-мачтовых сооружений, сейчас размещает оборудование. Также существует инвестиционный проект компании "К-телеком", в рамках которого в прошлом году построили семь базовых станций.

О программе развития

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".