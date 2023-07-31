В Тульской области выделят 32 млн рублей на подготовку к школе детей участников СВО

В Министерстве труда и социальной защиты региона сообщили, что на каждого ребенка предоставляется выплата в размере 10 тыс. рублей

ТАСС, 31 июля. Власти Тульской области выплатят семьям участников специальной военной операции (СВО) по 10 тыс. рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. На эти цели из областного бюджета будет выделено около 32 млн рублей, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты региона.

"Ориентировочно расходы бюджета составят порядка 32 млн рублей. Количество получателей уточняется, поскольку предоставление выплаты носит заявительный характер", - сказали в Министерстве.

По данным пресс-службы правительства региона, в понедельник эта тема обсуждалась на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина. Его первый заместитель - Дмитрий Миляев сообщил, что проработаны вопросы дополнительной поддержки семей участников СВО, в которых есть дети школьного возраста. "Глава региона поддержал инициативу предоставить единовременную денежную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка", - отметили в пресс-службе.

Выплаты получат семьи участников СВО, дети которых учатся с 1-го по 11-е классы. Отмечается, что для этого с 15 августа необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг, в любом отделении МФЦ или в отделе соцзащиты населения.