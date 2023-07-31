31 июля, 17:10
Военная операция на Украине

В Кременной специалисты восстановили газовые линии, поврежденные из-за обстрелов ВСУ

Глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков сообщил, что все абоненты подключены к потреблению газа

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили электро- и газоснабжение для жителей Кременной Луганской Народной Республики, нарушенные в результате обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков.

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"31 июля 2023 года сотрудники государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" завершили ремонтно-восстановительные работы поврежденных при обстрелах газовых линий низкого давления по улицам Павлова, Пионерской, Калинина, Полярной. Все абоненты подключены к потреблению газа. <…> Восстановлено электроснабжение по улицам Дачной, Комсомольской, Кооперативной Пионерской, переулку Ватутина, площади Красной", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков также сообщил, что специалисты устранили прорывы на водоводе и подключили к центральному водопроводу здание санитарно-эпидемиологической станции.

Кременная была освобождена от украинских силовиков в ходе специальной военной операции весной 2022 года. В результате обстрелов со стороны ВСУ город значительно пострадал: повреждены гражданские объекты, системы водо-, газо- и электроснабжения.

Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ начали активно наносить удары по Кременной, Лисичанску и Сватову кассетными боеприпасами. 

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