Участники III Международного молодежного лагеря БРИКС создадут концепцию медиаплатформы

Она необходима для обмена данными и стимулирования личностного и профессионального развития молодежи, отметила заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области, проектного офиса "Россия - БРИКС" Диана Ковела

УЛЬЯНОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Концепция медиаплатформы для обмена данными будет создана по итогам III Международного молодежного лагеря БРИКС, который пройдет в Ульяновской области с 1 по 6 августа. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции, посвященной мероприятию, заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области, проектного офиса "Россия - БРИКС" Диана Ковела.

"Перед всеми участниками стоит одна глобальная задача - <…> создание концепции медиаплатформы для последующей коммуникации и информационного обмена между молодежью стран БРИКС. Дело в том, что мы как проектный офис по международному молодежному сотрудничеству "Россия - БРИКС" работаем уже третий год и на протяжении трех лет сталкиваемся с тем, что молодежь говорит, что нет единой медиаплатформы, где бы они могли получать информацию, обмениваться данными и которая могла бы быть ресурсом для их личностного и профессионального развития", - сказала она.

Ковела добавила, что в этом году в работе лагеря примут участие 60 представителей молодежного сообщества. "40 человек из этого состава будут представлены нашими зарубежными партнерами. <…> Среди них корреспонденты, журналисты, IT-разработчики, дизайнеры, блогеры. <…> 20 человек - это молодые лидеры из России, из которых половина - представители ульяновского медиасообщества", - пояснила она.

Заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области уточнила, что программа лагеря продлится шесть дней. "В этом году экспертами лагеря, которые будут давать обучающий контент, выступят представители медиаагентств, радиовещательных компаний всех стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. <…> Будут организованы две панельных сессии. Одна из них "Фактчекинг и стандарты журналистики". <…> Вторая сессия посвящена медиавызовам современности и ресурсам их преодоления. На этот блок мы пригласим еще и региональных журналистов для того, чтобы они получили возможность доступа к иностранному опыту, который распространен в зарубежных странах", - отметила Ковела.

По ее словам, эксперты на сессиях поделятся личными успешными кейсами, которые молодые представители медиасообщества смогут использовать в своей практике. Один из дней будет полностью посвящен практической части. Для участников лагеря организуют блог-тур по Ульяновской области. "Участникам будет предложено посетить ульяновские предприятия и музеи для того, чтобы сделать публикации о [полученной] новой информации. <…> Кроме того, ребята будут работать еще и в командном треке, создавая ролик по итогам лагеря", - поделилась заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области.

Ковела также рассказала, что участникам лагеря предстоит выполнить еще одно творческое задание. "В этом году в БРИКС председательствует Южная Африка, в следующем году - 2024-м - председательствовать в альянсе будет наша страна. И участникам лагеря будет предложено разработать дизайн молодежного трека года председательствования России в БРИКС", - пояснила она.

О лагере

Международный лагерь БРИКС пройдет в Ульяновске в третий раз. Торжественное открытие состоится 2 августа.