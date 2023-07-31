В ГД сообщили, что на ДАКС продемонстрируют возможности малой авиации

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала ознакомление детей с миром полетов одной из задач детского авиационно-космического салона

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Детский авиационно-космический салон (ДАКС-2023), который пройдет в подмосковном Жуковском 26-27 августа, познакомит детей с полетами и возможностями малой авиации. Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила ТАСС.

"Познакомить детей с миром полетов и возможностей малой авиации - задачи детского авиационно-космического салона, который уже в третий раз пройдет в подмосковном Жуковском 26-27 августа. Ход подготовки ДАКС-2023 обсудили на встрече оргкомитета, который поддержала в этом году вместе с Героями России, нашими выдающимися летчиками и космонавтами, представителями церкви, депутатами Госдумы, экспертами", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что идея авиасалона началась с создания детского кружка летчиков. "Сейчас ДАКС - место встречи для авиаклубов всей страны. Учитывая задачи, поставленные президентом, чтобы уже со школы дети учились собирать беспилотные аппараты и управлять ими, такие мероприятия приобретают особую значимость", - подчеркнула вице-спикер.

Также Кузнецова предложила предусмотреть дистанционное участие в авиасалоне, так как "приехать в Жуковский смогут не все, а интерес к событиям ДАКС есть у многих".