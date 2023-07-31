На Москве-реке в районе Серебряного бора спасли трех людей с перевернувшейся лодки

Спасенные люди отказались от медицинской помощи, они были переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели доставили на берег трех человек, которые оказались в воде Москвы-реки в результате переворачивания лодки в районе зоны отдыха "Серебряный бор - 2". Об этом сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

"Днем 31 июля на поисково-спасательную станцию "Серебряный бор" поступила информация о том, что на Москве-реке в районе пляжа "Серебряный бор - 2" перевернулась лодка с тремя пассажирами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В департаменте добавили, что находившаяся на патрулировании дежурная смена немедленно направилась к месту происшествия. "В 50 м от берега спасатели обнаружили на поверхности воды трех человек, держащихся за край притопленного плавсредства. Пострадавших подняли из воды на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию, где им оказали первую помощь", - добавили в пресс-службе.

Спасенные люди отказались от медицинской помощи, они были переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.