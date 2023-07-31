Херсонский телеканал "Таврия" приостановил вещание по техническим причинам

Цифровое вещание этого канала было запущено в Херсонской области в августе 2022 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Телеканал "Таврия", вещающий на территории Херсонской области, приостановил трансляцию по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале телеканала.

"Трансляция на телеканале "Таврия" временно приостановлена. Телевизионное вещание по техническим причинам будет отсутствовать до завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Цифровое вещание первого регионального телеканала "Таврия" было запущено в Херсонской области в августе 2022 года.

В новость была внесена правка (21:46 мск) - передается с исправлением региона вещания в заголовке и лиде, верно - херсонский и Херсонской области соответственно.