Путин наградил орденом "Родительская слава" многодетную семью из Чечни

У Хусейна и Таисии Халиковых семь детей

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "Родительская слава" многодетную семью Халиковых из Чечни. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Халикова Хусейна Даудовича и Халикову Таисию Ахядовну", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в министерстве труда занятости и социального развития региона, у пары 7 детей и 15 внуков.

Орден "Родительская слава" учрежден президентом РФ 13 мая 2008 года. Им награждают родителей или усыновителей, имеющих семь или более детей. Предполагается, что кандидаты на эту награду и их дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Впервые эта награда была вручена в январе 2009 года.