31 июля, 20:21

Более 9 тыс. мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ с 2014 года

В их числе 228 детей

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших в ДНР с 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до 9 тыс. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Всего с 2014 [года] по 2023 [год]: погибли 9 004 гражданских лица, в том числе 228 детей <…>. За 529 дней эскалации погибло гражданских лиц - 4 630, в том числе детей - 137", - говорится в инфографике, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

С 2014 года 12,8 тыс. мирных жителей ДНР получили ранения, в том числе почти 800 детей. Из них 4,9 тыс., в том числе 328 детей, получили ранения за время проведения СВО. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация