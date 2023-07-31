Более 9 тыс. мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ с 2014 года

В их числе 228 детей

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших в ДНР с 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до 9 тыс. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Всего с 2014 [года] по 2023 [год]: погибли 9 004 гражданских лица, в том числе 228 детей <…>. За 529 дней эскалации погибло гражданских лиц - 4 630, в том числе детей - 137", - говорится в инфографике, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

С 2014 года 12,8 тыс. мирных жителей ДНР получили ранения, в том числе почти 800 детей. Из них 4,9 тыс., в том числе 328 детей, получили ранения за время проведения СВО.