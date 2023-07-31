В трех районах Москвы в кварталах реновации появится более 50 тыс. рабочих мест

В списке районов представлены Зюзино, Кузьминки и Северное Измайлово

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Районы Зюзино, Кузьминки и Северное Измайлово стали лидерами в столице по количеству рабочих мест, которые будут созданы в рамках программы реновации. В общей сложности здесь создадут 53 тыс. рабочих мест за счет размещения социально-бытовых объектов на первых этажах новостроек, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В соответствии с планами реализации программы реновации в районах возводится жилье и сопутствующая инфраструктура, которые способствуют созданию новых рабочих мест", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что в районах Зюзино, Кузьминки и Северное Измайлово планируется возвести жилье с размещением около 220 тыс. кв. м нежилых помещений. Сейчас в указанных районах уже на первых этажах введенных в эксплуатацию новостроек расположено 47 помещений, из которых под размещение социально-бытовых объектов задействованы 26. "Всего с начала программы в введенных новостройках в эксплуатацию расположено свыше одной тысячи помещений, примерно в половине из них уже работают или готовятся к открытию различные предприятия сферы услуг - кафе, магазины, пункты выдачи онлайн-заказов", - добавил глава департамента.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.