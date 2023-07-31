Вынесение приговора россиянину Клюшину в суде США состоится 7 сентября

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Заседание в суде Бостона (штат Массачусетс), на котором будет объявлен приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину, состоится 7 сентября, свидетельствует запись в электронной базе суда.

Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако заседание несколько раз откладывалось по различным причинам. "Слушание по приговору перенесено с 31 июля на 7 сентября", - указывается в сообщении. Проведение заседания запланировано на 09:30 по местному времени (16:30 мск).

Суд также отклонил ходатайство защиты россиянина, просившей полностью оправдать его. Адвокаты настаивали на том, что вменяемые россиянину правонарушения не совершались на территории Массачусетса, таким образом, судить Клюшина в этом штате неправомерно.

Американские СМИ ранее называли Клюшина одним из возможных участников обмена заключенными между Россией и США.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Россиянин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года Клюшин был экстрадирован в США. Власти России также добивались его выдачи.