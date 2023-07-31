ОИС призвала международное сообщество противостоять осквернению святынь

Министры иностранных дел стран - членов Организации исламского сотрудничества выразили обеспокоенность "возрождением расистских движений и крайне правого экстремизма во многих регионах мира"

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) призывает международное сообщество принять меры для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе копий Корана. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам внеочередной сессии совета, которая прошла в онлайн-формате.

Главы МИД стран ОИС решительно осудили повторяющиеся нападки на копии Корана в Швеции и Дании. Совет "глубоко сожалеет о том, что шведские власти продолжают выдавать разрешения, позволяющие [сжигать копии Корана], и что необходимые меры по предотвращению [этих акций] не принимаются ни в Швеции, ни в Дании", - следует из резолюции, текст которой опубликован на сайте международной организации.

Совет осудил "все попытки очернить святость Корана, а также других священных книг, ценностей и символов ислама и других религий под предлогом свободы слова". Главы МИД стран ОИС призвали международное сообщество "единодушно противостоять этим провокационным действиям", а исламские организации - объединиться со своими коллегами в тех странах, где Коран и другие святыни подвергаются нападкам, чтобы подавать в суд и пользоваться внутренними средствами правовой защиты перед тем, как обращаться в международные инстанции.

Кроме того, министры выразили обеспокоенность "возрождением расистских движений и крайне правого экстремизма во многих регионах мира", проявляющимся в неоднократных провокационных акциях, оскорбляющих исламские религиозные символы и святыни, включая осквернение копий Корана. Совет также потребовал немедленного прекращения этих "экстремистских действий" и их криминализации и указал на необходимость уважения религиозных ценностей и святынь и продвижения культуры мира и взаимоуважения.

Совет глав МИД ОИС прошел на фоне очередной акции в Стокгольме, где мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, подожгли несколько страниц Корана.

Осквернение Корана и протесты

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

После того как шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции, посольство королевства в Багдаде в ночь на 20 июля подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства. Подобные акции также прошли в Дании в июле перед посольствами Египта, Турции и Ирака. Правительство королевства заявило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии.