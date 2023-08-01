В Москве состоится урбанистический форум

В рамках мероприятия пройдут лекции, концерты, выставки и мастер-классы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский урбанистический форум открывается в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября.

Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году выставочная и просветительская программа урбанфорума организована "с особым размахом".

Так, в парке "Зарядье" откроется площадка "Город для каждого", гости которой смогут совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. Спортивные тренировки будут проходить на Парящем мосту. В малом амфитеатре расскажут об искусстве, моде и различных городских проектах; в большом амфитеатре запланированы кинопоказы, выступления артистов и танцевальные мастер-классы.

"Гости "Манежа" смогут познакомиться с новой транспортной реальностью - действующими и перспективными линиям метро и МЦД, и другими проектами, делающими поездки по городу еще быстрее, удобнее и безопаснее. В Гостином дворе расскажут о московском здравоохранении и образовании завтрашнего дня, многие элементы которого присутствуют в нашей жизни уже сегодня. Маленьких гостей ждет необычное игровое пространство с интерактивными проекциями", - отметил Собянин в своем официальном блоге.

Кроме того, на площадках под открытым небом в Лужниках гостей ждут выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, гастрономический фестиваль, модные показы, декорации киногорода, разнообразные мастер-классы, соревнования и многое другое.

"Москвичи смогут выбрать лауреатов премии Московского урбанистического форума, присуждаемой городским сообществам, независимым проектам и отдельным людям, которые способствуют позитивным переменам в столице", - заключил мэр.