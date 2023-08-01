В ВОЗ сообщили о ликвидации Ираком трахомы как проблемы для здравоохранения

По данным Всемирной организации здравоохранения, республика стала пятой страной в регионе Восточного Средиземноморья, которая добилась такого результата

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравила Ирак с ликвидацией трахомы, глазной инфекции, в качестве "проблемы для общественного здравоохранения". Как сообщила штаб-квартира ВОЗ в Женеве, Ирак стал 5-й по счету страной в Восточном Средиземноморье и 18-й в мире, добившейся подобного успеха.

"ВОЗ поздравляет Ирак с ликвидацией трахомы в качестве проблемы для общественного здравоохранения. Он стал пятой страной в регионе Восточного Средиземноморья, достигшей этой вехи", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эту болезнь ликвидировали также Бенин, Вануату, Гамбия, Гана, Иран, Камбоджа, Китай, Лаос, Малави, Мали, Марокко, Мексика, Мьянма, Непал, Оман, Саудовская Аравия и Того.

"Успех национальной программы Ирака по трахоме показал, чего можно достичь при наличии национального лидерства и сотрудничества", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Освобождение от трахомы окажет позитивное влияние на жизнь наиболее уязвимого населения сейчас и в будущем", - отметил он.

В организации напомнили, что трахома относится к забытым тропическим болезням (ЗТБ). В эту группу входят 20 заболеваний, распространенных в основном в тропиках, где они поражают в первую очередь жителей беднейших общин. Как подчеркнули в ВОЗ, Ирак стал 50-й в мире страной, ликвидировавшей "по крайней мере одну забытую тропическую болезнь". Речь идет о "крупной вехе, свидетельствующей о том, что пройдена половина пути к поставленной ВОЗ в ее дорожной карте по ЗТБ цели" - ликвидации к 2030 году таких заболеваний в 100 государствах.

Трахома - глазная инфекция, вызываемая бактерией Chlamydia trachomatis. Она является причиной слепоты и нарушения зрения примерно у 1,9 млн человек в мире, а также основной причиной слепоты, обусловленной инфекцией. Инфекция передается при прямом и непрямом контакте с выделениями из глаз и носа инфицированных людей, особенно детей раннего возраста.