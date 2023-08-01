"Известия": охранников российских школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

По проекту ГОСТа, среди новых требований будут учения и практические тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта появится для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект ГОСТа "Обеспечение безопасности образовательных организаций".

Из данных документа следует, что сейчас объекты всех образовательных организаций имеют охрану в соответствии с категориями. Однако из-за возникновения новых угроз, в том числе на территории новых субъектов РФ, появилась необходимость актуализировать содержание ГОСТа.

Отмечается, что среди новых требований - учения и практические тренировки по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования.

"Мы считаем, что новые требования по защите учащихся должны быть обязательными, особенно сегодня, - рассказал газете зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. - В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям". По его словам, нужно действовать на опережение.

Проект разработала рабочая группа из представителей ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности" при участии федерального координационного центра руководителей охранных структур, документ поддержал Росстандарт.