В Twitter возмутились трендом "Барбигеймер" из-за насмешек над Хиросимой и Нагасаки

Компания Warner Bros. Japan в связи с этим принесла официальные извинения

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Пользователи Twitter возмутились популярным трендом "Барбигеймер", который объединяет недавно вышедшие фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", из-за насмешек над ядерными взрывами и ассоциаций с американскими атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В результате дочерней компании Warner Bros. - Warner Bros. Japan - пришлось приносить официальные извинения.

В середине июля официальный аккаунт Warner Bros. в Twitter прокомментировал один из постов в соцсети, изображающий главную героиню "Барби" в исполнении Марго Робби, сидящую на плече у Киллиана Мерфи, который сыграл Роберта Оппенгеймера - научного руководителя Манхэттэнского проекта, в рамках которого проводились разработки ядерного оружия. На фоне них изображено пламя от ядерного взрыва. В комментарии Warner Bros., содержащим смайлик в виде сердца, было написано: "Это будет незабываемое лето".

Пост собрал множество негативных комментариев. В них авторы возмущались насмешками над американскими атомными бомбардировками японских городов, а также советовали сотрудникам Warner Bros. посетить музеи мира в Хиросиме и Нагасаки и почувствовать на себе ужасы тех трагедий. Также ответы содержат множество фотографий пострадавших от атомных бомбардировок.

Компания Warner Bros. Japan вечером 31 июля опубликовала пост в аккаунте фильма "Барби", в котором принесла официальные извинения. "Мы считаем реакцию штаб-квартиры США крайне прискорбной и приносим извинения тем, кто был оскорблен", - говорится в публикации.

В Японии фильм "Барби" выходит в прокат в Японии 11 августа. Будет ли показана в стране картина "Оппенгеймер", пока не известно.

Об атомных бомбардировках

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. Нагасаки подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии превышает 175 тыс.