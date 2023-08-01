NHK: в Японии из-за тайфуна число отмененных рейсов превысило 500

На юго-западном острове Кюсю также прервали паромное сообщение

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Не менее 510 авиарейсов были отменены в Японии из-за сильного тайфуна "Канун", который сейчас находится возле южной префектуры Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Изменения в расписании полетов коснулись и аэропортов на юго-западном острове Кюсю. В регионе прервано паромное сообщение.

Ожидается, что тропический шторм пройдет над Окинавой в ночь с 1 на 2 августа. По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра может достигать 45-65 м/с.

Также ожидаются сильные дожди. За сутки на Окинаве может выпасть более 120 мм осадков. Жителей префектуры призывают следить за информацией от местных властей и следовать рекомендациям об эвакуации в случае такой необходимости.