Синоптики предупредили о сильной жаре в Забайкалье в первые дни августа

Температура воздуха может достигнуть плюс 35 градусов

ТАСС, 1 августа. Специалисты по гидрометеорологии распространили экстренное предупреждение о сильной жаре, которая будет наблюдаться в Забайкальском крае в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"1-2 августа по южным, юго-восточным районам Забайкальского края ожидается сильная жара - плюс 35 градусов и выше. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует населению проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. Изменение погоды может привести к ухудшению здоровья некоторых групп населения, увеличению количества происшествий на водных объектах, поражению и гибели сельхозкультур", - говорится в сообщении.

Также, по данным Забайкальского УГМС, 1-3 августа высокий класс пожарной опасности ожидается в Сретенском, Могочинском и Читинском районах края.