1 августа, 03:07

Синоптики предупредили о сильной жаре в Забайкалье в первые дни августа

Температура воздуха может достигнуть плюс 35 градусов

ТАСС, 1 августа. Специалисты по гидрометеорологии распространили экстренное предупреждение о сильной жаре, которая будет наблюдаться в Забайкальском крае в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"1-2 августа по южным, юго-восточным районам Забайкальского края ожидается сильная жара - плюс 35 градусов и выше. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует населению проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности. Изменение погоды может привести к ухудшению здоровья некоторых групп населения, увеличению количества происшествий на водных объектах, поражению и гибели сельхозкультур", - говорится в сообщении.

Также, по данным Забайкальского УГМС, 1-3 августа высокий класс пожарной опасности ожидается в Сретенском, Могочинском и Читинском районах края. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация