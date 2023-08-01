Кандидата в главы Хакасии Сергея Сокола выписали из больницы

Его госпитализировали с перитонитом и аппендицитом

ТАСС, 1 августа. Депутат Госдумы и кандидат в главы Хакасии от "Единой России" Сергей Сокол, госпитализированный 21 июля в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с перитонитом и аппендицитом, выписан из медицинского учреждения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, я уже дома. Спасибо, что были рядом и поддерживали. Это очень помогало. Нашим медикам огромное человеческое спасибо. Они - профессионалы своего дела и безгранично неравнодушные люди. Иду на поправку, настроение боевое", - сообщил Сокол.

Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.

Сокол родился в Севастополе. В 2002-2008 годах был вице-губернатором Красноярского края, в 2008-2009 годах - первым вице-губернатором Иркутской области, после гибели главы региона Игоря Есиповского в авиакатастрофе несколько месяцев исполнял обязанности главы Приангарья. В 2018-2020 годах - председатель Законодательного собрания Иркутской области. С 2020 года - депутат Госдумы от партии "Единая Россия".