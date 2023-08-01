Большой сводный ансамбль музыки и танца Мексики примет участие в "Спасской башне"

Фестиваль состоится с 26 августа по 3 сентября на Красной площади

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Большой сводный ансамбль музыки и танца Мексики станет участником XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Специально для гостей и зрителей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" ансамбль подготовил яркое представление, пронизанное культурой и колоритом Мексики. Зажигательные мексиканские танцы и неповторимые народные мотивы, без сомнения, никого не оставят равнодушным", - заявили в дирекции фестиваля. Организаторы отметили, что в выступлении мексиканского ансамбля нашли отражение народные мотивы мариачи и сон.

Большой сводный ансамбль музыки и танца Мексики ведет историю с 2016 года, когда преподаватель музыки Роберто Родригес создал небольшой коллектив, творчество которого отражало неповторимый колорит страны. Целью ансамбля стало расширение привычного представления о традиционных и "повседневных" выступлениях, которые коллектив обогатил необычными творческими, музыкальными, танцевальными и даже акробатическими элементами.

Сегодня ансамбль базируется в Мехико и состоит преимущественно из артистов центрального региона страны и столичного округа. В его состав входит более 170 танцоров и музыкантов, представляющих 11 различных творческих коллективов, в том числе фольклорный балет Технологического института города Селая, фольклорный танцевальный ансамбль Мехико, фольклорный балет Государственного университета Мехико, фольклорный танцевальный ансамбль Мексики, выступающие в креольском фольклорном жанре сон коллективы "Сон линсе", "Мести сон" и другие.