В Петербурге визовый центр VFS прекратил прием заявлений на финские визы

Поданные до 1 августа 2023 года заявления будут рассматриваться в обычном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Визовый центр VFS в Санкт-Петербурге, расположенный на улице Марата, со вторника прекратил принимать заявления на выдачу финской визы и разрешения на пребывание в Финляндии. Об этом сообщается на сайте финских дипломатических представительств в России.

"С 1 августа 2023 визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание. Из-за отсутствия ресурсов, заявления на визу и разрешение на пребывание не будут приниматься в посольстве Финляндии в Российской Федерации (в Москве) или в других визовых центрах VFS в России c 1 по 31 августа 2023 года. Поданные до 1 августа 2023 года заявления будут рассматриваться в обычном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обслуживание клиентов в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге завершается с 1 сентября, а заявления на получение визы и разрешения на пребывание в августе в России приниматься не будут. С 1 сентября за консульские вопросы и вопросы по въезду в Финляндию, в том числе по части Петербурга, будет отвечать посольство в Москве. С этой же даты оказание помощи гражданам Финляндии, попавшим в беду, а также оформление паспортов и предоставление нотариальных услуг будут обеспечиваться посольством.

В сообщении также сказано, что о возможности подачи заявления на визу или разрешение на пребывание в визовом центре VFS в Санкт-Петербурге после 1 сентября будет объявлено отдельно.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.