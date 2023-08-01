В Екатеринбурге для железнодорожного музея восстановили редкий узкоколейный паровоз

По особым случаям его можно будет увидеть на ходу, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Германский репарационный паровоз (Гр-318), выпущенный в 1951 году на локомотивостроительном заводе им. Карла Маркса в городе Потсдам, восстановили для коллекции музея узкоколейных железных дорог в Екатеринбурге. Всего сохранилось около 15 таких паровозов, из которых только 8 на ходу, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

"Свердловская магистраль восстановила до рабочего состояния редкий паровоз Гр-318 из коллекции музея узкоколейных железных дорог. <…> Гр-318 размещен в депо малой магистрали и доступен для осмотра в рамках организованных экскурсий. По особым случаям его можно будет увидеть на ходу", - говорится в сообщении.

Экспонат прошел полную реставрацию с ремонтом и заменой всех основных узлов и агрегатов, а также воссозданием аутентичного внешнего вида. После выпуска в 1951 году паровоз долгое время эксплуатировался на "узкоколейках" Советского Союза. В 2014 году его перевезли на Свердловскую детскую железную дорогу из города Рустави.

Узкоколейные паровозы серии "Гр" выпускались в Германии с 1947 по 1956 год и поставлялись в СССР в счет репараций после Великой Отечественной войны. Всего было произведено около 400 таких машин.

Музей узкоколейных железных дорог открыли в Екатеринбурге на базе детской железной дороги в 2016 году. Его коллекция насчитывает уже около 100 экспонатов из разных регионов России, стран бывшего СССР и Восточной Европы, многие сохранились в единственном экземпляре. На открытой экспозиционной площадке выставлено более 50 единиц техники. Семи образцам присвоен официальный статус памятников науки и техники РФ.