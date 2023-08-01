Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья за год получил почти 24 тыс. звонков

Сотрудники учреждения координируют оказание медпомощи паллиативным больным в регионе, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Координационный центр паллиативной помощи Московской области за первый год своей работы получил почти 24 тыс. звонков от жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В региональном Минздраве уточнили, что сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи паллиативным больным в Подмосковье, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку.

"В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В прошлом году заработали горячая линия по паллиативу и координационный центр, в этом году ввели в работу интернет-портал "Паллиативная помощь". За год работы координационного центра сотрудники обработали около 24 тыс. звонков, осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и организовали госпитализацию 552 пациентов", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие разделы.