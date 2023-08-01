Организаторы акций с сожжением Корана отозвали новые заявки на демонстрации

Их планировали провести 10 августа

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы акций, в ходе которых осквернялись копии священной для мусульман книги, отозвали заявки на проведение новых манифестаций, в том числе у посольства Ирана 3 августа. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию Стокгольма.

По ее данным, иммигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем подали еще три заявки на проведение публичных акций. Кроме демонстрации у посольства Ирана, были запланированы две акции у мечети в столичном пригороде Фиттья и в центре Стокгольма. Они планировали провести их 10 августа.

После проведения манифестаций против организаторов возбуждены дела о разжигании вражды.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика и Наджем пинали священную книгу, а 31 июля у здания парламента Момика вновь поджег страницы Корана. Эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей исламских стран.