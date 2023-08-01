В Подмосковье открылся первый областной урологический центр

Лечение в учреждении проводится бесплатно, по полису ОМС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый в Подмосковье областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий открылся на базе Жуковской городской клинической больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Новый урологический центр в Жуковской больнице сосредоточит на себе все сложные урологические патологии. Здесь будут проходить лечение пациенты со всей Московской области - в год порядка 4,5 тыс. человек. Центр оснащен современной медицинской техникой - видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии, что позволяет проводить почти 100% операций малоинвазивным методом", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В Минздраве уточнили, что в новом урологическом центре работает рентген-операционная, где выполняются оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов.

"В нашем центре выполняется весь спектр высокотехнологичных операций по профилю "урология" в соответствии с рекомендациями и протоколами международного профессионального урологического сообщества. Современное оснащение операционного блока позволяет проводить малоинвазивные реконструктивно-пластические операции при гидронефрозе, опущении почки, новообразованиях почек, мочевого пузыря, простаты и репродуктивных органов", - рассказал руководитель центра, главный уролог, онкоуролог Московской области Рамис Фатихов.

Лечение в центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию пациенту выдаст лечащий врач при наличии медицинских показаний, уточнили в пресс-службе.