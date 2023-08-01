В Берлине почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Церемония возложения живых цветов к памятнику "Верным сынам великой России" состоялась на Русском православном кладбище в районе Тегель

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Церемония возложения живых цветов к памятнику "Верным сынам великой России" состоялась на Русском православном кладбище в берлинском районе Тегель. В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, память павших почтили представители Русского дома в Берлине.

"Герои Первой мировой войны не должны быть забыты, особенно те, что покоятся вдали от России. Их трагедия не только в том, что революция и гражданская война практически вычеркнули их имена и подвиги из истории, но и в том, что в результате этих потрясений они потеряли свою родину, были вынуждены жить и умереть на чужбине", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Представители Русского дома также осмотрели захоронения и посетили кладбищенскую церковь Святых равноапостольных Константина и Елены, отстроенную в 1894 году. Она является старейшей из трех русских православных церквей в Берлине и единственной, при которой устроено кладбище, в ФРГ.

На кладбище захоронены русские военнопленные Первой мировой войны, красноармейцы, погибшие при штурме Берлина в апреле-мае 1945 года, а также советские граждане, привезенные на принудительные работы, и их дети. Русское кладбище Берлин-Тегель находится под управлением Свято-Князь-Владимирского братства. Среди надгробных памятников первый по времени создания - композитору Михаилу Глинке; он был перенесен с первого места его захоронения (на берлинском лютеранском кладбище Троицы). На кладбище в том числе захоронены генерал-лейтенант Александр Березовский, академик живописи Николай Богданов-Бельский и политический деятель Владимир Набоков.

В новость внесена правка (14:49 мск) - передается с уточнением названия в лиде, верно - представители Русского дома в Берлине, во втором абзаце уточняется должность, верно - директор Русского дома в Берлине, в четвертом абзаце исправлен род занятий, верно - политический деятель Владимир Набоков.