В ДНР заработала карта "Тройка"

Ей можно оплатить проезд в столичных муниципальных маршрутах №2 и №17, сообщили в пресс-службе Минтранса региона

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка" заработала в Донецке с 1 августа, ей можно оплатить проезд на автобусных маршрутах №2 и №17, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"С 1 августа в столичных муниципальных маршрутах №2 и № 17 для пассажиров стал доступен альтернативный способ оплаты проезда в городском транспорте - при помощи транспортной карты "Тройка", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что протестировали систему в день запуска руководители регионального министерства транспорта и администрации Донецка. Волонтеры ГК "Донтех" объясняли пассажирам, как работает "Тройка", а также бесплатно раздавали карты тем, кто не успел их приобрести.

"Наши следующие шаги - это развитие цифровизации в сфере общественных перевозок. Далее мы говорим о том, что необходимо развивать и диспетчеризацию, и систему видеонаблюдения в подвижном составе. И над этими вопросами мы также уже сейчас работаем", - цитирует пресс-служба замминистра транспорта ДНР Артема Бафанова.