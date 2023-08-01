Занятия в Школе критики им. Курбатова в "Ясной Поляне" пройдут 25 молодых литераторов

В пресс-службе музея-усадьбы отметили, что всего на участие в проекте поступило более 100 заявок

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Участниками Третьей школы литературной критики им. Валентина Курбатова, которая с 24 по 28 августа пройдет в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", станут 25 молодых литературных критиков и писателей из разных городов России. Лучшие работы выпускников опубликуют в литературных журналах-партнерах проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-усадьбы.

"В этом году в Школе будет 25 участников. Для нас важно выявить новый талант, особенно привлекая молодых критиков из провинции, вовлечь их в литературный процесс с помощью публикаций, участия в литературных премиях, подкастах, а также сформировать новое поколение, плеяду авторитетных критиков в сфере литературы", - сказали в пресс-службе.

На участие в проекте поступило более 100 заявок, в финальный список вошли участники из Архангельска, Екатеринбурга, Белгорода, Пскова, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Конкурсным заданием для претендентов было написание эссе о вариантах первых глав "Анны Карениной", это связано тем, что в 2023 году отмечается 150-летие с начала работы Льва Толстого над созданием романа. "Большинство участников очень достойно справились с непростой задачей анализа этих текстов. Если бы у нас была такая возможность, то смело можно было бы увеличить число слушателей Школы вдвое", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

В пресс-службе подчеркнули, что программа является гибкой и определяется опытом участвующих в ней экспертов. В этом году практическую работу с участниками проведут в том числе ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. "Программа во многом зависит от направления деятельности мастеров: это могут быть представители издательств и толстых журналов, интернет-порталов, успешные литературные блогеры, которые делятся своими знаниями с начинающими коллегами", - отметили в пресс-службе.

По окончании курса молодые критики получат сертификаты об участии, а их лучшие работы будут опубликованы в толстых литературных журналах - партнерах проекта. Шесть выпускников пригласят в рабочую группу литературной премии "Ясная Поляна", которая уже второй год работает совместно с жюри в отборе книг для номинаций "Современная русская проза" и "Иностранная литература".

О школе критики

Школа литературной критики имени В. Я. Курбатова была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч. Уже второй год она проходит поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Школа предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов с известными критиками и другими деятелями в сфере литературы.