ВДНХ в Москве отметила 84 года со дня основания

В интерактивном музее городского хозяйства Москвы гостям рассказывают, как устроен и функционирует город

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве отметила 1 августа 84 года со дня открытия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"84 года главной выставке страны. С чего все начиналось: решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) было принято в 1934 году. К строительству приступили во второй половине 1935 года, а 1 августа 1939 года состоялось торжественное открытие. Эмблемой выставки стала установленная в 1939 году скульптурная группа "Тракторист и колхозница". Для посетителей открыли 87 объектов", - значится в публикации.

Также в КГХ отметили, что сегодня за выставкой следят городские службы. "Восстанавливаем исторический облик павильонов. Создаем новые уникальные пространства для отдыха - например, в этом году открыли пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса". Круглогодично ухаживаем за жемчужинами выставки - знаменитыми фонтанами "Золотой колос", "Каменный цветок", "Дружба народов". В 2018-2019 годах их и еще 14 фонтанов Центральной аллеи реконструировали специалисты ГБУ "Гормост", - отметили в комплексе.

Там добавили, что в интерактивном музее городского хозяйства Москвы гостям ВДНХ рассказывают, как устроен и функционирует город, а в экоцентрах "Цветоводство" и "Пчеловодство" знакомят горожан с природными миром.