В Словении пройдет выставка об освобождении Красной армией региона Прекмурье

Организаторами мероприятия выступят Музей Победы в Москве и Краеведческий музей Мурска-Собота

ЛЮБЛЯНА, 1 августа. /ТАСС/. Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в Мариборе проведет в конце ноября выставку, посвященную освобождению Красной армией Прекмурья. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор исследовательского центра Янез Уйчич.

Как отметил Уйчич, организаторами мероприятия также выступят Музей Победы в Москве и Краеведческий музей Мурска-Собота. По его словам, в ходе освобождения региона с апреля по май 1945 года погибли около 600 советских воинов.

"В ноябре также готовится проведение в стенах MRC международной научной конференции "Бессмертные имена", посвященной сохранению персональных данных советских военнопленных концентрационного лагеря Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D - прим. ТАСС), среди которых были уроженцы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. В мероприятии примут участие историки и представители ветеранских организаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, России и Словении", - сообщил Уйчич.

Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе был создан по инициативе посольства России, которую в июне 2016 года одобрил президент РФ Владимир Путин. В ноябре 2017 года он уже активно работал. Центр находится в здании бывшего концентрационного лагеря Stalag XVIII-D в Мариборе, где в заключении от болезней, голода и суровых условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных. Они захоронены на близлежащем кладбище Побрежье.

В ходе войны Королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. В крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.

Об освобождении Красной армией Прекмурья и о боях у Муры говорят памятник Победы и склеп в городе Мурска-Собота, где захоронены останки красноармейцев. Возле памятника и склепа каждый год сотрудники посольства России в Словении проводят церемонии почтения памяти погибших советских военнослужащих.