В Британии сообщили о нехватке в тюрьмах мест для 1,5 тыс. преступников

По словам "министра юстиции" в теневом кабинете Лейбористской партии Стива Рида, "ситуация настолько неконтролируема, что консервативное правительство дало указание судьям не сажать опасных преступников за решетку, оставляя их бродить по улицам и искать новых жертв"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. приговоренных к тюремному заключению в Великобритании могут избежать наказания из-за нехватки мест в тюрьмах, заявил "министр юстиции" в теневом кабинете Лейбористской партии Стив Рид.

Согласно прогнозам британского правительства, на данный момент в тюрьмах королевства насчитывается чуть более 87 тыс. свободных мест, которых недостаточно, чтобы к ноябрю разместить порядка 89 тыс. заключенных. "Ситуация настолько неконтролируема, что консервативное правительство дало указание судьям не сажать опасных преступников за решетку, оставляя их бродить по улицам и искать новых жертв, - приводит слова Рида телеканал Sky News. - Все усугубляется тем, что преступникам, которые все же попадают за решетку, позволяют "разгуляться": ситуация с насилием и употреблением наркотиков выходит из-под контроля, что приводит к росту числа повторных правонарушений".

По подсчетам лейбористов, с 2010 года число нападений заключенных на работников пенитенциарных учреждений выросло на 153%, а количество наркотиков, обнаруженных в тюрьмах, увеличилось на 325%. Они утверждают, что из £4 млрд ($5,1 млрд), выделенных нынешним правительством на строительство новых мест для отбывания наказаний, было потрачено лишь £1,3 млрд ($1,6 млрд).

Телеканал напоминает, что в июне 2023 года бывший министр юстиции Доминик Рааб предложил судьям учитывать переполненность тюрем при вынесении приговора или принятии решения о содержании людей под стражей. В прошлом году Дамиан Хиндс, замглавы Минюста Великобритании, курирующий тюремную систему, признал, что места в тюрьмах заканчиваются, и попросил полицию выделить 400 дополнительных камер для размещения заключенных.