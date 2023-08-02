Сценаристы Голливуда проведут первые переговоры со студиями с начала забастовки

По информации представителей профсоюза WGA, встреча должна состояться 4 августа

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Сценаристы Голливуда ответили согласием на предложение крупнейших американских киностудий провести в пятницу первые с начала забастовки переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей профсоюза Writers Guild of America (WGA), который защищает интересы более 11 тыс. американских сценаристов.

По его данным, Альянс продюсеров кино и телевидения США обратился к руководству организации с "предложением провести встречу". В альянсе, который выступит на переговорах от лица киностудий Walt Disney, Netflix, Warner Bros Discovery и некоторых других кинопроизводителей, намерены предложить сценаристам "заключить сделку на взаимовыгодных условиях". Руководство WGA проинформирует участников профсоюза о дальнейших шагах "после встречи", отмечает агентство со ссылкой на соответствующее внутреннее письмо организации.

В результате первой за последние 15 лет забастовки, начавшейся 2 мая, было приостановлено производство множества телепередач и крупных кинопроектов. Решение о начале протеста было принято после шестинедельных переговоров с кинокомпаниями о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. В июле к бастующим также присоединилась Гильдия голливудских актеров с требованием улучшить условия труда. Последняя забастовка сценаристов была проведена в 2007 году, продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.