В Запорожской области открыли четвертый МФЦ

Центр появился в Приморске

ПРИМОРСК /Запорожская область/, 2 августа. /ТАСС/. Многофункциональный центр "Мои документы" в среду начал работу в Приморске Запорожской области, передает корреспондент ТАСС. После короткой церемонии открытия МФЦ принял первых посетителей, которые пока используют для записи на прием кол-центр.

"Это четвертый МФЦ в области. Для нас каждый важен, в каждом населенном пункте, потому что это возможность предоставлять государственные услуги, избегая очередей. Подать заявление на регистрационный учет, на получение СНИЛС, на любые другие услуги теперь будет намного проще. Огромная благодарность Мурманской области, которая взяла на себя эту работу по организации МФЦ", - сказал зампред правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

Он отметил, что в МФЦ Приморска на 32 тыс. жителей района открыли 7 окон приема, где будут предоставляться 30 базовых услуг МФЦ. "У нас область - полноправный субъект России и с помощью таких мер становится полноценным. Будем двигаться дальше, чтобы качество жизни здесь, в Запорожской области, граждан России не уступало качеству жизни во всей Российской Федерации", - добавил Козенко.

В июле врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что до 1 сентября новые МФЦ откроются в Приморске, Акимовке, Приазовском, Кирилловке и Мелитополе. По словам Козенко, до конца 2023 года в регионе должны открыть семь МФЦ.