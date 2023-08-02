В Ленобласти зафиксировали рост случаев укуса клещей почти на 7% по сравнению с 2022 годом

По словам начальника эпиднадзора Лидиии Буц, в регионе выявили также высокий риск заражения вирусами, передающимися клещами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Количество случаев укуса клещей в Ленинградской области превысило многолетние показатели региона за девять лет, а также увеличилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Лидия Буц.

"В настоящее время регистрация укушенных клещами незначительно, но превышает многолетние показатели за девять лет, и также превышает показатели укушенных за аналогичный период 2022 года. Соответственно, у нас отмечается и рост заболеваемости как клещевым вирусным энцефалитом, так и клещевым боррелиозом", - сказала она, уточнив, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 5 тыс. случаев укуса клещей, что превышает средний показатель за девять лет почти на 6%, а показатель аналогичного периода 2022 года на 6,5%.

По словам начальника эпиднадзора, отмечается высокий риск заражения вирусами, передающимися клещами. Из 4 тыс. исследованных образцов у 9% выявили вирус клещевого энцефалита, у 28% - клещевой боррелиоз.

"Если за весь 2022 год было зарегистрировано 13 вирусных клещевых энцефалитов, то в настоящее время мы уже имеем 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в том числе одного ребенка. Мы регистрируем тяжелые клинические течения у заболевших, и это нас заставляет проявлять крайнюю настороженность. То же самое с боррелиозом, если за 2022 год мы имели 30 случаев заболевших, то в настоящее время мы имеем уже 45 случаев, в том числе два случая у детей", - рассказала она.

Как отметила Буц, наибольший процент случаев укуса клещей произошел на частных территориях, а также в лесу, когда люди ходили за грибами и ягодами.

Как добавила главный внештатный специалист эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Елена Хорькова, на сегодняшний день в Ленобласти произошел один летальный случай после укуса клеща. Основными симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура и онемение конечностей, заподозрить боррелиоз можно по красному кольцу с белой серединой в месте укуса, также для заболевания характерны симптомы ОРВИ.