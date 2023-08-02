Новый учебник истории с разделом про СВО включили в федеральный перечень

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в нем отражены "важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) для старших классов включен в федеральный перечень учебников, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В учебнике 11-го класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов. Рассказано о подвиге наших новых героев Отечества. Учебник успешно прошел апробацию и буквально на прошлой неделе включен в федеральный перечень", - сказал он.

В свою очередь, по словам министра, в учебнике 10 класса практически треть посвящена Великой Отечественной войне. В отдельные параграфы внесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. Кравцов отметил, что работа над учебником велась под руководством ведущих историков - Александра Чубарьяна, Анатолия Торкунова, Владимира Мединского. Учебник подготовили "в кратчайшие сроки, фактически в течение 5 месяцев", рассказал министр.

О намерении включить новый учебник в федеральный список министр сообщал 30 июня.

Глава министерства сказал, что тираж выпустило издательство "Просвещение". Стоимость нового учебника будет на 20% дешевле предыдущего варианта. "Уже с 1 сентября этого года все 11-классники страны, а это 650 тыс. школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории", - напомнил Кравцов.

Президент РФ уточнил у Кравцова, успеют ли они до 1 сентября напечатать и развезти учебники по школам, тот ответил утвердительно. "Хорошо", - заключил Путин.

Единая программа

Кравцов пояснил, что для борьбы с раскалыванием народов и распространением недоверия между людьми министерство разработало единую программу преподавания истории. По его словам, раньше школы и даже учитель мог преподавать по лично разработанной программе, что приводило к "многообразию образования и интерпретации истории, и перекосу в преподавании тех или иных тем". Под эту единую программу и создан новый учебник истории. В нем впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.