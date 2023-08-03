Сын Байдена получил более $5,5 млн за два года "непрекращающегося загула"

При этом Хантер Байден не платил в положенные сроки налоги, о чем говорится в в проекте его сделки со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше $5,5 млн, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, несмотря на злоупотребление алкоголем и прием наркотиков. Такие сведения содержатся в проекте сделки сына Джо Байдена со следствием по делу о неуплате налогов.

В документе указывается, что с 2016 года Хантер Байден пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в "непрекращающемся загуле". При этом он продолжал получать доходы, но не платил в положенные сроки налоги, несмотря на наличие достаточных средств.

В 2017 году сын нынешнего президента "получил чуть менее $1 млн от компании, которую он основал с главой китайского бизнес-конгломерата, $666 666 от своих бизнес-интересов на родине, примерно $664 000 от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы, $500 000 в качестве вознаграждений директору украинской энергетической компании, $70 000 от румынского предприятия и $48 000 от многонациональной юридической фирмы".

В 2018 году Хантер Байден продолжил "прилично зарабатывать и бесконтрольно тратить", отмечается в документе. В этот период он получил менее $2,6 млн от основанной им совместно с китайским конгломератом компании и украинской энергетической компании. В проекте не поясняется, о каком именно украинском предприятии идет речь, как напоминает агентство Bloomberg, ранее сын президента признавался в деловых связях с Burisma.

Расследование в отношении сына Байдена началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят наркотические вещества. В тот же период сын президента США, представляющего Демократическую партию, игнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры, позволяющие Хантеру Байдену избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на представителей обеих сторон, что достигнутая в июне сделка между Хантером Байденом и следствием сорвалась после того, как на заседании суда в штате Делавэр судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения. Как пояснила телекомпания, стороны согласовали условия "ограниченной сделки", которая допускала бы возможность выдвижения дополнительных обвинений в адрес Хантера Байдена, намеревавшегося сознаться в неуплате налогов. Как уточнило агентство Associated Press, судья не утвердила пересмотренную сделку, дав сторонам еще 30 дней на обсуждение. Сын президента США пока вину не признал, прокуратура отметила, что расследование в отношении него продолжается.