Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, чиновники часто грешат "разными канцеляризмами"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чиновникам надо использовать простой русский язык, когда они доносят свои мысли до людей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору, и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов". Его цитаты опубликованы в четверг в Telegram-канале "Мастерской новых медиа".

Представитель Кремля убежден: "Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать".

По мнению Пескова, "важны не столько сами каналы доведения информации до людей", это имеет второстепенное значение и относится к категории технологий. "Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы", - подчеркнул он. "И вот здесь самое главное, самое ответственное и самое сложное: есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество", - акцентировал внимание представитель Кремля.

Он отметил, что государство должно отстаивать свои интересы и свою правоту "внутри себя, перед своими гражданами". "Их нужно убеждать, что то, что делает государство, - это правильно", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что надо отстаивать свои интересы перед другими странами. "Это очень сложный процесс. И тем не менее это нужно делать днем и ночью. Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое", - подытожил он.