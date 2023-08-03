Путин утвердил ежемесячную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

Выплата вводится с 1 января 2023 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительной ежемесячной выплаты в 500 рублей для граждан, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата вводится с 1 января 2023 года. Правительству поручается обеспечить финансирование всех необходимых мер, включая расходы на доставку таких ежемесячных выплат.

Ранее в этом году награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" были приравнены к ветеранам войны. Инициаторами подобных изменений выступило ветеранское сообщество Волгоградской области - предложение было поддержано губернатором Андреем Бочаровым.