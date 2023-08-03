3 августа, 13:32

Минздрав надеется на появление тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году

Замглавы министерства Татьяна Семенова отметила, что "эта работа идет по плану"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав России надеется, что к 2024 году будут созданы три тест-системы для диагностики онкологических заболеваний. Об этом журналистам сообщила замглавы министерства Татьяна Семенова.

"В федеральном проекте "Медицинская наука для человека" было заявлено к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний. Эта работа идет по плану", - сказала замминистра.

По ее словам, в планах создание целой фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов "под заказ, под конкретного пациента с редкими, единичными случаями заболевания". 

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