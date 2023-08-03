В США выставили на продажу домен с именем Элвиса Пресли и гитару Курта Кобейна

Начальная цена домена ElvisPresley.com составляет $100 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американский аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу домен с именем певца Элвиса Пресли и электрогитару основателя и лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте GWS Auctions.

Начальная цена домена ElvisPresley.com составляет $100 тыс. В описании лота отмечается, что "покупатель не может претендовать на имя певца или любые товарные знаки, связанные с ним". Стоимость гитары Teisco Del Rey модели EV-2T голубого цвета с подписью Кобейна оценивается в $10 тыс., однако ожидается, что инструмент может быть продан за $200 тыс.

Помимо этих двух лотов, 26 августа могут уйти с молотка очки для плавания Кобейна, украшения Пресли, платья актрисы Мэрилин Монро, нунчаки американского актера Брюса Ли, статуэтка "Оскар", врученная Уильяму Ховарду Грину за лучшую операторскую работу в фильме "Призрак оперы" 1943 года.

В мае этого года черная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая Кобейном, ушла с молотка за $596,9 тыс. В прошлом году на аукционе продали любимый инструмент лидера Nirvana - бело-голубой Fender модели Competition Mustang 1969 года выпуска - за $4,5 млн.