Женщина-машинист начала управлять поездами на Некрасовской линии московского метро

В московском метро теперь две линии, где машинистами работают женщины

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Женщина-машинист начала управлять поездами на Некрасовской линии московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

"В московском метро теперь две линии, где машинистами работают женщины. В ближайшее время на Некрасовскую линию выйдут еще несколько девушек, которые прошли соответствующее обучение в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы и приступили к стажировке", - значится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что Некрасовская линия стала второй в столичном метро, где в качестве машинистов трудятся женщины. "В 2021 году женщины впервые в современной истории метро начали управлять поездами на Филевской линии. Сегодня в Московском метрополитене работают около 60 женщин-машинистов и помощников машиниста", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе, женщины на одной из самых новых в столичном метро Некрасовской линии будут управлять современными поездами "Москва". Некрасовская линия связывает район Некрасовка, который находится за МКАД, со станцией "Нижегородская", где пассажиры могут совершить пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК).

"Устроиться на работу в Московский метрополитен и узнать подробности о вакансиях можно на сайте job.mosmetro.ru, по телефону 8 (800) 220-22-02, а также в центрах подбора персонала на станциях метро "Выставочная", "Черкизовская" и в корпоративном университете транспортного комплекса", - заключили в пресс-службе.