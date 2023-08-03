В Португалии Папа Римский дорисовал уличную фреску длиной более 3,5 км

В создании рисунка участвовали более 2 тыс. человек из 100 организаций муниципалитета Кашкайш, они нарисовали 300 фресок, которые были объединены в одно произведение

ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который прибыл в Португалию для участия в съезде по поводу Всемирного дня католической молодежи, добавил завершающие штрихи к уличной фреске в муниципалитете Кашкайш (округ Лиссабон). Как отмечается в сообщении папского фонда Scholas Occurrentes, общая длина мурала "Жизнь между мирами" превышает 3,5 км.

Объект стрит-арта появился в результате межрелигиозных и межкультурных контактов и встреч, которые "проводились в рамках подготовки к визиту Папы Римского Франциска в Кашкайш", уточняется в пресс-релизе Scholas Occurrentes. В создании рисунка участвовали более 2 тыс. человек из 100 организаций муниципалитета Кашкайш. Они нарисовали 300 фресок, которые были объединены в одно произведение.

Scholas Occurrentes - это международная организация, которая была создана по инициативе Франциска в 2013 году, она представлена в 190 странах и объединяет школьников и студентов всего мира. В этот фонд входят школы и учебные заведения, как религиозные, причем любых конфессий, так и светские, частные и государственные. В четверг Франциск встретился с ребятами, которые участвовали в различных образовательных программах Scholas Occurrentes.

В центре Всемирного дня католической молодежи, который проводится с 1986 года, - темы мира и экологии. Для 86-летнего Франциска это уже четвертый слет католической молодежи. Впервые на этом мероприятии в качестве главы Римско-католической церкви он побывал в Рио-де-Жанейро в 2013 году вскоре после избрания на папский престол. В 2016 году он приезжал в Краков, последние дни молодежи проводились в 2019 году в Панаме. Нынешний съезд был изначально отложен из-за пандемии.