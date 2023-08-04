К Зеленскому обратились с новой петицией из-за русского языка на сайте президента Украины

Ее автор утверждает, что все на Украине "понимают украинский язык, даже если не хотят на нем говорить"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вторая по счету петиция с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Убрать русский из языковых версии сайта", - говорится в тексте петиции.

Ее автор утверждает, что все на Украине "понимают украинский язык, даже если не хотят на нем говорить". Вместо русского языка автор предлагает добавить на сайт крымско-татарский.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. За сутки ее поддержали 926 человек. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

17 июля уже была зарегистрирована петиция с просьбой убрать русский язык с сайта президента Украины. К началу августа она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Зеленским. Вместе с тем зарегистрирована другая петиция - с просьбой к Зеленскому не убирать русскоязычную версию сайта президента. К настоящему моменту она набрала 3 515 голосов, сбор подписей будет продолжаться еще 79 дней. Ее автор указывает, что сохранение русского языка на сайте важно как для жителей внутри страны, так и за ее пределами. Он просит Зеленского не поддаваться на "искусственные призывы общества".

Украинские власти еще с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. Хотя бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.