Участницы движения "Катюши" нарисовали в Луганске мурал в поддержку бойцов СВО

Они отметили, что в нем заключается сила женской поддержки фронта

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Участницы движения дочерей офицеров "Катюши" на фасаде одного из домов города Луганска Луганской Народной Республики (ЛНР) нарисовали мурал в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"В Луганске на фасаде одного из домов появилось огромное граффити от "Катюш". "Катюши" нарисовали огромное граффити в поддержку бойцов СВО. Нашим муралом мы напоминаем о том, что такое мягкая сила в нашем понимании. Это сила женской поддержки фронта. Поддержки из тыла", - сказано в сообщении.

В движении рассказали, что в мурал заложена история одной из участниц "Катюш" - художницы Александры Сессиной из Санкт-Петербурга, являющейся героиней фильма, премьеру которого движение готовит на осень 2023 года. "Фильм расскажет истории четырех женщин, каждая из которых целиком предана своему делу и своей Родине. Они не просто сидят и ждут, пока парни вернутся с фронта, - они делают все возможное, чтобы мужчины за ленточкой чувствовали поддержку тыла", - добавили в движении.