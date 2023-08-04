Исторический музей запустил акцию помощи пострадавшему в ЧП с ракетой Таганрогскому музею

В рамках акции "Поможем музею вместе" каждый желающий может приобрести на сайте пострадавшего музея билет, оказав ему помощь

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Акцию "Поможем музею вместе" в помощь Таганрогскому художественному музею, пострадавшему при ЧП с украинской ракетой 28 июля, запустил Государственный исторический музей в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного музея.

Здание музея, расположенного в центре Таганрога, пострадало от попадания обломков ракеты 28 июля. По данным специалистов, пострадали более 20 экспонатов, включая произведения живописи, графики и скульптуры.

"Коллеги из музеев всей страны выражают свою поддержку и солидарность с коллективом Таганрогского художественного музея. Государственный исторический музей запускает акцию "Поможем музею вместе", в рамках которой каждый желающий может приобрести на сайте Таганрогского художественного музея билет, оказав помощь пострадавшему музею", - говорится в сообщении. Отмечается, что все средства от реализации билетов будут направлены на восстановление Таганрогского художественного музея и поврежденных экспонатов.

Ранее Государственный Русский музей принял решение направить в Таганрог реставраторов для восстановления поврежденных экспонатов. По словам генерального директора Русского музея Аллы Маниловой, возможен вариант того, что произведения графики для реставрации будут приняты в мастерские Русского музея в Санкт-Петербурге.

По данным властей, в результате ЧП в центре Таганрога 28 июля также были разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. К медикам обратились 22 человека, в том числе ребенок. Десять пострадавших были госпитализированы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. В районе ЧП в Таганроге локально введен режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).